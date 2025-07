Napoli ecco le nuove maglie 2025-2026 | De Bruyne sfoggia il tricolore

Alla vigilia del ritiro di Dimaro, il Napoli campione d'Italia ha svelato le divise che accompagneranno gli azzurri nella nuova stagione. Il tricolore conquista il centro del petto, mentre De Bruyne diventa il volto della presentazione insieme a Di Lorenzo e McTominay. Il momento che i tifosi azzurri aspettavano è finalmente arrivato. La SSC Napoli ha presentato ufficialmente le maglie da gioco per la stagione 2025-2026, un appuntamento che acquisisce un sapore speciale dopo la conquista del quarto scudetto della storia partenopea. Le nuove divise, realizzate ancora una volta in partnership con EA7 by Giorgio Armani Group, celebrano il titolo di Campioni d'Italia con eleganza e orgoglio. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli, ecco le nuove maglie 2025-2026 | De Bruyne sfoggia il tricolore

Kevin De Bruyne è arrivato ieri in città a Napoli, il nuovo acquisto ex Manchester City in attesa dei test fisici a Castel Volturno si gode la città con la sua famiglia.

