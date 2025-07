Inchiesta immobiliare Milano | trovati 120mila euro in contanti in una cassetta bancaria di Bezziccheri

Aveva 120mila euro in contanti in una cassetta di sicurezza bancaria, Andrea Bezziccheri, l’imprenditore di Bluestone, coinvolto nell’inchiesta della procura di Milano su corruzione e speculazione immobiliare nel capoluogo lombardo. I finanzieri hanno rintracciato e sequestrato l’ingente somma nel corso della perquisizione ordinata dai magistrati, che hanno chiesto al giudice di arrestarlo insieme all’assessore Giancarlo Tancredi, al boss di Coima Manfredi Catella e ad altre 3 persone. Bezziccheri, giĂ coinvolto e uscito pulito da altre inchieste negli anni addietro, è indagato o imputato anche altri filoni dell’indagine sull’ urbanistica milanese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta immobiliare Milano: trovati 120mila euro in contanti in una cassetta bancaria di Bezziccheri

Andrea Bezziccheri, sequestrati 120mila euro in contanti nell'ambito dell'inchiesta sull'urbanistica a Milano; Caso urbanistica Milano, chi è l'assessore Giancarlo Tancredi: per lui chiesti domiciliari; “Incontrollata espansione edilizia” a Milano, chiesti 6 arresti: ci sono l’assessore….

Andrea Bezziccheri, sequestro da 120mila euro in contanti nell'ambito dell'inchiesta sull'urbanistica a Milano - La Guardia di Finanza ha acquisito atti su un'altra trentina di progetti immobiliari. Segnala milano.corriere.it

Milano, inchiesta urbanistica: chiesto l’arresto per l’assessore Tancredi e Manfredi Catella - La Procura di Milano ha chiesto gli arresti domiciliari per l’ assessore alla Rigenerazione urbana di Milano, Giancarlo Tancredi, e per l’imprenditore Manfredi Catella, fondatore e ceo di Coima, uno d ... msn.com scrive