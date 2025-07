Provoca un incidente convinto di aver ucciso due persone si getta nel vuoto | gravissimo ragazzo

Como, 16 luglio 2025 – Provoca un s contro frontale, scende dall'auto convinto di aver ucciso gli occupanti dell'altra vettura, e si lancia nel vuoto da un'altezza di 15 metri. Un 27enne è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Sant'Anna, a Como, dove ieri sera ha avuto un incidente stradale lungo la centrale via Torno. Monte Marenzo, scontro tra auto e camion: marito e moglie muoiono intrappolati tra le lamiere Il giovane ha perso il controllo della propria macchina invadendo la corsia opposta di marcia e centrando in pieno l'automobile su cui viaggiava una coppia di turisti tedeschi, rimasti praticamente illesi.

