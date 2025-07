Giambruno ospite di Lady Salvini Francesca Verdini intervista l’ex compagno di Giorgia Meloni | Rosso come l’amore per mia figlia – Il video

Un nuovo intreccio – chissĂ quanto esplosivo – tra le vite della premier Giorgia Meloni e il vicepremier Matteo Salvini. SarĂ Andrea Giambruno, ex compagno della leader di FdI, il protagonista della nuova puntata di RedBox. L’intervista sarĂ pubblicata sul web a partire dalla mezzanotte di venerdì 18 luglio nell’ormai noto format ideato dalla societĂ di produzione La Casa Rossa, fondata da Francesca Verdini, l’attuale compagna del segretario del Carroccio. Il rosso e l’amore di Giambruno per la figlia Ginevra. Al momento non si sa di cosa l’ex conduttore Mediaset parlerĂ davanti alle telecamere. 🔗 Leggi su Open.online

