Inchiesta Salva Milano Conte | I responsabili politici traggano conseguenze – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2025 "Quando si tratta di legalitĂ non vogliamo mai la testa dall'altra parte e non guardiamo in faccia a nessuno. Non si può assolutamente creare la logica dei due pesi, delle doppie misure. Noi a Milano abbiamo detto quello che correva sulla bocca di tutti: che sui progetti sull'edilizia c'era opacitĂ , una situazione torbida che adesso sta venendo fuori. Nessuno si deve sorprendere". Lo ha detto il leader del Movimento Giuseppe Conte, rispondendo a chi gli chiedeva un giudizio sulla richiesta di arresto nei confronti di un assessore della giunta Sala. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: milano - inchiesta - salva - conte

Inchiesta Curve a Milano, altri sette arresti per usura ed estorsioni: i capi ultrà e «la cosca». Il nuovo scenario - Continuano gli arresti a Milano nella maxi inchiesta della Procura del capoluogo lombardo sulle curve di San Siro, coordinata dai pm della Dda Paolo Storari e Sara Ombra.

Inchiesta Curve a Milano, altri sette arresti per usura ed estorsioni. Ai domiciliari Mauro Russo (socio di affari di Vieri e Maldini) - Continuano gli arresti a Milano nella maxi inchiesta della Procura del capoluogo lombardo sulle curve di San Siro, coordinata dai pm della Dda Paolo Storari e Sara Ombra.

Inchiesta Beic a Milano, chiuse le indagini per gli architetti Boeri, Zucchi e Tamburelli: cosa succede ora - Sono state chiuse le indagini per l'inchiesta sulla Beic, la biblioteca europea di informazione e cultura, che dovrebbe sorgere a Porta Vittoria a Milano.

Inchiesta Salva Milano, Conte: I responsabili politici traggano conseguenze; Inchiesta Milano, Conte: Chi ha responsabilitĂ politiche tragga le conseguenze; IL VIDEO. Inchiesta Milano, Conte: i responsabili politici traggano conseguenze.

Inchiesta Salva Milano, Conte: I responsabili politici traggano conseguenze - "Quando si tratta di legalità non vogliamo mai la testa dall'altra parte e non guardiamo in faccia a nessuno. ilgiornale.it scrive

Inchiesta Milano, Conte: "Chi ha responsabilità politiche tragga le conseguenze" - “Quando si tratta di legalità e di etica pubblica non voltiamo la testa dall’altra parte e non guardiamo in faccia a nessuno”. Come scrive msn.com