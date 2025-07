Luca Zingaretti Urso e il populismo degli anti populisti

La moglie di Urso ha sbagliato. Ha saltato una fila. Non è la prima, non sarĂ l’ultima. E non c’è molto da aggiungere sul punto. Detto questo, nella vicenda, emerge un altro problema e lo ha centra. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Luca Zingaretti, Urso e il populismo degli anti populisti

Luca Zingaretti, Urso e il populismo degli anti populisti - Denunciare gli abusi dei politici senza i nomi è come usare una scorta in modo improprio. Scrive ilfoglio.it

Urso: «Mia moglie Olga Sokhnenko minacciata, ecco il perché della scorta». Il ministro risponde al video di Luca Zingaretti - Due proiettili e una lettera contro la moglie di Urso: le parole del ministro dopo le polemiche seguite alla denuncia di Luca Zingaretti. Secondo msn.com