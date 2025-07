Guarro | Lookman vuole lasciare l’Atalanta Inter pronta con un’offerta paria questa cifra!

Secondo Pasquale Guarro, Lookman ha manifestato la volontĂ di lasciare l’Atalanta. L’Inter pronta ad un’offerta che intorno ai 45 milioni di euro. Ademola Lookman ha deciso di lasciare l’ Atalanta, e a Bergamo sono ben consapevoli delle intenzioni del calciatore. Pasquale Guarro, noto giornalista di mercato, ha confermato che l’attaccante nigeriano classe 1997 vuole cambiare aria, con l’ Inter pronta ad approfittare della situazione. Sebbene ancora non sia stata formalizzata un’offerta ufficiale, l’ Inter si sta preparando a fare un’offerta che, considerando i bonus, potrebbe arrivare a sfiorare i 45 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Guarro: «Lookman vuole lasciare l’Atalanta. Inter pronta con un’offerta paria questa cifra!»

Guarro - Lookman vuole lasciare l’Atalanta e a Bergamo ne sono consapevoli. L’Inter non ha ancora presentato un’offerta formale ma presto lo farà e con i bonus si toccherà quota 45 mln. In viale della Liberazione vige moderato ottimismo sulla questione. Vai su X

