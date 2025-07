EA FC 26 Accesso Anticipato Disponibile Dal 19 Settembre Con Il Servizio EA Play

L'attesa è finita, EA FC 26 ha una data ufficiale di rilascio e garantirĂ un'esperienza di gioco realistica senza precedenti grazie ad un gameplay rivoluzionato. Tutti coloro che sono impazienti di provare il nuovo titolo calcistico potranno provarlo con una settimana d'anticipo. L'accesso anticipato al nuovo simulatore calcistico EA Sports FC 26 con il servizio EA Play è previsto per il prossimo 19 Settembre. A confermarlo è stata la software house canadese tramite il sito ufficiale del simulatore calcistico. Tutti coloro che effettueranno la sottoscrizione al servizio EA Play potranno accedere in anticipo a tutte le modalitĂ di gioco disponibili in EA Sports FC 26 per un numero di ore limitato ( 10 Ore ) a partire dal 19 settembre.

