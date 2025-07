Peacemaker 2 annuncia il ritorno di due villain di Superman | la Justice League si avvicina

Una featurette anticipa la presenza di due volti noti dell'universo DC, suggerendo connessioni sempre più strette con il nuovo corso guidato da James Gunn. Dalle prime anticipazioni, Peacemaker si conferma un tassello strategico nell'espansione del DCU di James Gunn. Una nuova featurette dello show rivela che due antagonisti già apparsi nel film Superman, Otis (Terence Rosemore) e Sydney (Stephen Blackehart), rianimeranno la loro alleanza con A.R.G.U.S. dopo l'arresto avvenuto a Metropolis. Nel film, Otis segue ciecamente gli ordini di Lex, mentre Sydney, inizialmente fedele scienziato della LuthorCorp, sembra mostrare scrupoli quando cerca di chiudere la frattura dimensionale sulla città . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Peacemaker 2 annuncia il ritorno di due villain di Superman: la Justice League si avvicina

Peacemaker 2: James Gunn conferma i legami con Superman e anticipa un cameo clamoroso - La seconda stagione di Peacemaker sarà strettamente connessa al nuovo universo DC inaugurato da Superman, con sorprese e ospiti speciali che non saranno svelati in anticipo.

La star di Superman Isabela Merced annuncia il ritorno di Hawkgirl nel DCU in Peacemaker - Guardate, su nel cielo! È un uccello! È un aereo! È la Hawkgirl di Isabela Merced, che fa il suo debutto in un film live-action nel film Superman di James Gunn! La star di Alien: Romulus e The Last of Us interpreta la versione Kendra Saunders dell'eroina alata della DC Comics nel film, che la vede far parte della Justice Gang, una squadra di supereroi di tipo aziendale finanziata dal magnate della tecnologia Maxwell Lord (Sean Gunn), insieme al genio tecnologico Mr.

