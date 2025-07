La giunta Sala vacilla sotto il peso dell’inchiesta sull’urbanistica

La parola d’ordine a Palazzo Marino è resistere alla nuova bordata della Procura che ha demolito l’urbanistica, il settore chiave della politica milanese. Si preferisce attendere gli sviluppi dell’inchiesta per mettere a segno la risposta, sperando che il Palazzo di Giustizia non alzi il mirino perchĂ© un coinvolgimento diretto del sindaco Giuseppe Sala farebbe precipitare la situazione. Dalle carte diffuse dai pm emerge un collegamento stretto tra il titolare dell’urbanistica Giancarlo Tancredi e il sindaco, un legame politico noto che però sinora non sconfina nel penale: qualora si superasse sarebbe crisi e la definitiva uscita di scena di Sala dalla politica e della formula che sinora ha tenuto insieme una maggioranza imperniata sul Pd ma con robuste componenti moderate rappresentate dalla lista Civica e dai Riformisti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La giunta Sala vacilla sotto il peso dell’inchiesta sull’urbanistica

In questa notizia si parla di: sala - inchiesta - urbanistica - giunta

Mamma e bimbo morti in sala parto: aperta un'inchiesta per omicidio colposo - La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, contro ignoti, dopo la morte della 39enne Zoe Anne Guaitivic e del piccolo che portava in grembo, avvenuta dopo un ricovero con la massima urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Inchiesta sull’urbanistica a Milano, il sindaco Beppe Sala sarĂ chiamato come testimone in aula - Il Sindaco di Milano Beppe Sala sarĂ chiamato come testimone della difesa nel processo su Torre Milano, uno degli edifici finiti al centro delle inchieste sull'urbanistica della Procura.

Sala annuncia: «Nessuna bonifica per San Siro, convinti di procedere. Inchiesta Ultras? Ecco cosa stiamo facendo» - di Redazione Le parole di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, sul futuro dello stadio San Siro e sull’inchiesta agli Ultras dell’Inter.

Inchiesta Urbanistica Milano: FdI, Lega e M5S chiedono le dimissioni di Sala; Inchiesta urbanistica Milano, centrodestra e M5s chiedono il passo indietro di Sala: “Ora un cambio…; Urbanistica a Milano, l'inchiesta scuote la politica. E il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco Giuseppe Sala.

La giunta Sala vacilla sotto il peso dell'inchiesta sull'urbanistica - A Palazzo Marino si tenta di resistere all’urto della Procur, con l’indagine che travolge la macchina amministrativa. ilfoglio.it scrive

Urbanistica a Milano, l'inchiesta scuote la politica. E il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco Giuseppe Sala - Fratelli d’Italia e Lega, che sono all’opposizione in Comune a Milano, chiedono le dimissioni della giunta guidata da Giuseppe Sala. Come scrive milanofinanza.it