Napoli la pazza idea Grealish | sogno o clamoroso colpo di mercato? | De Bruyne può fare la differenza

C'è un nome che, più di ogni altro, sta infiammando le conversazioni dei tifosi all'ombra del Vesuvio: Jack Grealish. Quella che sembrava solo una pazza suggestione estiva, sta lentamente prendendo i contorni di un'opportunità di mercato concreta. Con la pista che porta a Dan Ndoye in salita, il Napoli esplora alternative di lusso, e la stella del Manchester City è in cima alla lista. Mentre Antonio Conte si prepara ad accogliere Lucca e Lang, il grande puzzle del mercato azzurro necessita di un ultimo, fondamentale tassello: l'esterno di qualità per completare un attacco da sogno. La caccia è ufficialmente aperta. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli, la pazza idea Grealish: sogno o clamoroso colpo di mercato? | De Bruyne può fare la differenza

