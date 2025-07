Nuovo spin-off dei serial killer da non perdere mentre aspetti la conferma di mindhunter 3

Il panorama delle serie TV dedicate ai serial killer si arricchisce di nuovi capitoli e approfondimenti, con produzioni che esplorano le menti più oscure e i comportamenti devianti dei protagonisti. In questo contesto, si evidenziano le recenti novità legate a franchise di successo come Dexter e la possibilità di un ritorno di Mindhunter, oltre a progetti paralleli e spin-off che continuano ad affascinare il pubblico appassionato di crime story. dexter: resurrection esplora le menti di molteplici serial killers. dexter e suo figlio sono entrambi killer vigilanti a new york. La serie originale Dexter ha saputo offrire un ritratto coinvolgente della psiche del protagonista, Dexter Morgan, un serial killer che agisce seguendo un codice morale ben preciso.

