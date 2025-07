Maglia Napoli 25-26 prezzo e come comprarla | tutti i dettagli

Il Napoli, alle ore 19:26 di mercoledì 16 luglio, ha presentato le nuove maglie di gara per la prossima stagione: tutti i dettagli sulle caratteristiche, sul prezzo e non solo. L’attesa è finalmente terminata per il Napoli: i tifosi azzurri hanno presentato le nuove maglie per la prossima stagione. Un evento da sempre atteso tra i sostenitori partenopei, che vivono con forte entusiasmo l’annata ormai alle porte. D’altronde, lo Scudetto appena conquisto e cucito sulle nuove maglie della SSC Napoli per la stagione 25-26 mette letteralmente i brividi a un’intera piazza che ora vuole difenderselo con le unghia e con i denti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

