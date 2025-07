Moussa Sangare già in carcere per l’omicidio di Sharon Verzeni condannato per maltrattamenti nei confronti della sorella e della madre

Moussa Sangare, in carcere per aver massacrato a coltellate Sharon Verzeni, è stato condannato a 3 anni e 8 mesi per maltrattamenti nei confronti della sorella Awa e della madre Kadiatou Diallo. I fatti risalgono al 2019 quando il 30enne senegalese abitava a Suisio, in provincia di Bergamo, con le due familiari. Entro 60 giorni saranno depositate le motivazioni della sentenza, mentre il legale di Sangare ha giĂ promesso di presentare ricorso. Si prospetta, infatti, un ulteriore dibattito sulla perizia psichiatrica, che nel caso di questo procedimento aveva definito l’imputato pienamente capace di intendere e di volere. 🔗 Leggi su Open.online

