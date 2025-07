A Bevano torna la Festa dal Böcc sulla spiaggia di Feriolo

A Feriolo torna la "Festa dal Böcc". L'appuntamento è dal 17 al 28 luglio (da giovedì a domenica la prima settimana e da giovedì a lunedì la seconda) nella spiaggia dell'area eventi con musica dal vivo, balli e cucina. Apertura cucina alle 19 (domenica cucina aperta anche a pranzo), inizio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: torna - festa - böcc - spiaggia

Coppa Italia, festa infinita per il Bologna: dopo 51 anni si torna in Paradiso - Bologna, 14 maggio 2025 – Caroselli, clacson, abbracci, lacrime e cori urlati alle stelle in questa serata quasi estiva che riporta il Paradiso a Bologna.

A Lumellogno torna la festa della birra - Due giorni di festa della birra sabato 17 e domenica 18 maggio a Lumellogno a Novara con Pro loco e parrocchia.

A Casalino torna la festa di primavera - Appuntamento con la festa di primavera organizzata da "6 serie di impronte", Casalino Eventi, Comune di Casalino domenica 18 maggio a Casalino.

Festa del Böcc in Feriolo – Musik, Tanz und Kulinarik! ? Vom Donnerstag, 17. Juli bis Sonntag, 20. Juli und von Donnerstag, 24. Juli bis Montag, 28. Juli 2025 erwarten dich vier Abende voller Spaß im Eventbereich von Feriolo! Küche öffnet um 19: Vai su Facebook