Preparatevi dal 27 agosto al 6 settembre Corriere della Sera iO Donna e Rivista del Cinematografo vi porteranno al Lido con un inedito racconto editoriale multicanale sul cinema e la Mostra

P reparatevi, dal 27 agosto al 6 settembre andrà in scena Che Spettacolo!: un nuovo modo di vedere e di vivere tutto ciò che ruota intorno all’ 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Venezia 2024: Daniel Craig e Rachel Weisz coordinati (e innamorati), Patty Pravo sacerdotessa di stile X Corriere della Sera, iO Donna e Rivista del Cinematografo, la più antica pubblicazione italiana del settore e punto di riferimento per professionisti e amanti del cinema uniscono le forze per dare vita a un nuovo modo di farvi vivere il Festival del Cinema di Venezia, direttamente dal Lido, con tutti i suoi protagonisti. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Preparatevi, dal 27 agosto al 6 settembre, Corriere della Sera, iO Donna e Rivista del Cinematografo vi porteranno al Lido con un inedito racconto editoriale multicanale sul cinema e la Mostra

In questa notizia si parla di: preparatevi - agosto - settembre - corriere

Nel segno del giallo: in prima visione assoluta stasera c’è “Inganni e bugie”; Tutto ciò che sappiamo su ultimate Spider-man 9.

Quando prenotare il volo per l’estate? A luglio e settembre prezzi in ... - rincari sui collegamenti con la Puglia dove si evidenzia un +72% a giugno (su giugno 2024), +31% a luglio, per poi virare in negativo ad agosto e riprendersi a settembre (+56%). Segnala corriere.it

Meteo, le previsioni per agosto (e cosa succederà a settembre): torna ... - Notti tropicali ad agosto «I 40 gradi di luglio e i picchi di ieri e oggi (lunedì e martedì, ndr) sono superati. roma.corriere.it scrive