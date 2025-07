Incidente sull’A1 | morta anche la bambina di 4 anni salgono a quattro le vittime

È morta all’ospedale Meyer di Firenze Summer, la bambina di quattro anni rimasta gravemente ferita nell’incidente avvenuto martedì nella galleria di Base della Variante di Valico, sull’autostrada A1 tra Firenzuola e Badia, al confine tra Toscana ed Emilia-Romagna. La piccola era ricoverata in rianimazione, ma non ce l’ha fatta: le ferite riportate nello schianto erano troppo gravi. Il bilancio dell’incidente sale così a quattro vittime. Le vittime dell’incidente. Con la bambina hanno perso la vita anche i nonni materni, Mauro Visconti, 68 anni, e Zoila Nydia Basulto Albuquerque, 64, entrambi residenti a Gravellona Toce (Verbano-Cusio-Ossola), e la zia Stefany Carla, 38 anni. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Incidente sull’A1: morta anche la bambina di 4 anni, salgono a quattro le vittime

In questa notizia si parla di: incidente - quattro - vittime - morta

Incidente sulla Statale 16 a Bari: scontro tra quattro vetture all'altezza di Torre a Mare - Un incidente si è verificato sulla Statale 16 a Bari, nelle vicinanze di Torre a Mare. Lo scontro, che ha coinvolto almeno 4 vetture, è avvenuto in direzione sud.

Incidente sull'A1: coinvolte quattro auto della polizia che scortavano i tifosi del Milan, feriti e caos in autostrada - Quattro auto della polizia, di scorta ai tifosi del Milan di rientro dalla finale di Coppa Italia, sono state coinvolte in un incidente in A1 al confine tra Fidenza (Parma) e Fiorenzuola (Piacenza), vicino lo svincolo dell’A15.

Incidente tra quattro mezzi sulla Palermo-Agrigento: quattro persone ferite - Quattro feriti in un incidente che è avvenuto intorno alle 13.10 sulla statale 121, che collega Palermo ad Agrigento, all'altezza dello svincolo di Vicari.

Variante di Valico. Incidente sulla A1,è morta anche la piccola Summer. La madre resta in gravissime condizioni. Si aggrava il bilancio,quattro le vittime dell'impatto all'interno della Galleria di Base. Ieri sono morti il nonno e la zia materna della bimba,che avev Vai su X

È successo sabato pomeriggio lungo la provinciale 43 e ha visto coinvolti quattro veicoli: un camion, due auto e la moto su cui viaggiavano le vittime Vai su Facebook

Incidente galleria sulla A1: quattro vittime di Gravellona Toce. Morta anche la bambina; 4 vittime e una madre che lotta per la vita: incidente in A1, la famiglia tornava dalle vacanze; Incidente sulla A1, morta la bambina. Le vittime salgono a quattro.

Incidente in A1, morta anche la bimba di 4 anni: la tragedia della famiglia Visconti - La mamma, 37 anni, è ricoverata in condizioni critiche a Careggi. lanazione.it scrive

Chi sono le vittime dell’incidente in A1, morta anche la bimba di 4 anni: “Famiglia sterminata" - Summer, 4 anni, non ce l’ha fatta: è la quarta vittima dell’incidente in A1. Lo riporta tag24.it