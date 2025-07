Trump devo licenziarlo Rumors da Washington terremoto con giallo in arrivo

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto a un gruppo di Repubblicani eletti alla Camera se dovesse licenziare il Presidente della Federal Reserve Jerome Powell e i presenti hanno espresso il loro consenso. Lo hanno rivelato diverse fonti a conoscenza diretta dei fatti all'emittente Cbs. In molti hanno aggiunto di aver sentito Trump indicare che avrebbe licenziato Powell. Trump ha rilasciato queste dichiarazioni ai membri repubblicani della Camera nello Studio Ovale ieri sera, dopo che questi avevano bloccato un voto procedurale che avrebbe fatto avanzare alla Camera la legislazione sulle criptovalute, sostenuta dallo stesso presidente Usa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Trump, "devo licenziarlo". Rumors da Washington, terremoto (con giallo) in arrivo

Donald Trump: "Non so se devo rispettare la Costituzione, non cerco un terzo mandato" | Poi annuncia la riapertura di Alcatraz e dazi sui film stranieri - In un'intervista televisiva, il presidente dichiara di non sapere se i cittadini americani meritino un giusto processo come i non cittadini, secondo quanto previsto dalla suprema legge degli Stati Uniti: "Non sono un avvocato, non lo so"

Migranti, Trump: “Devo rispettare la Costituzione? Non lo so” - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato in un’intervista andata in onda sulla Nbc di non sapere se in qualità di presidente dovrà rispettare la Costituzione statunitense, ma ha affermato che la sua amministrazione “ovviamente seguirà” le decisioni della Corte Suprema.

Donald Trump: “Anche io devo rispettare la Costituzione? Non lo so” - Non solo il cambio di registro sulla politica estera e su quell’accordo di pace tra Russia e Ucraina che “forse non è possibile ” raggiungere.

Trump: «Powell sta facendo un lavoro terribile». Ma nega di avere pronta la lettera per licenziarlo - L'agenzia americana Bloomberg cita un funzionario della Casa Bianca, secondo cui comunque il ... Come scrive msn.com

Casa Bianca, Trump pronto a far fuori Powell? Il rumor fa tremare la Fed (ma il tycoon smorza i toni) - Il tycoon, secondo fonti del NYT, avrebbe mostrato a un gruppo di deputati repubblicani la bozza di una lettera per il licenziamento. Si legge su affaritaliani.it