Trenta gradi al circolo polare artico. Un'estate rovente, che in passato sarebbe stata considerata impensabile. Non piĂą, grazie anche - dicono gli esperti - al riscaldamento globale: l'ondata di calore che ha travolto l'Europa si è spinta fino alle terre nordiche, tra fiordi e ghiacciai, dove solitamente il clima è ben piĂą rigido. In questi giorni e settimane però in Finlandia, Norvegia, Svezia e Islanda si son fatti largo sole cocente e temperature record. Addio vacanze al fresco, ben vengano tuffi, gelati e partite di beach volley, mentre la colonnina di mercurio sale: prima 27 gradi, poi 28, fino a 31. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Scandinavia, addio vacanze al fresco