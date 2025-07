Elezioni RSU 2025 i dati Aumenta il consenso per | Anief UIL Scuola RUA e FLC CGIL

Arrivano i dati delle elezioni RSU svolte dal 14 al 16 aprile 2025. I dati non sono ancora definitivi, ma possono essere considerati la fotografia dei risultati delle preferenze espresse dall'elettorato nel comparto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: dati - elezioni - scuola - aumenta

Elezioni amministrative, sul sito del Comune disponibili i dati sull’affluenza e i risultati - In vista delle elezioni in programma domenica 25 e lunedì 26 maggio per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale di Ravenna (urne aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15) si informa che i dati sulle percentuali di affluenza dei votanti (rilevati alle ore 12, 19 e 23 di.

Affluenza delle elezioni dei sindaci a Ravenna e in Emilia-Romagna: i dati in diretta - Bologna, 25 maggio 2025 – Si apre oggi una nuova tornata elettorale in Emilia-Romagna, o meglio si va a votare in 5 comuni della regione per scegliere i nuovi sindaci e consigli comunali.

Affluenza nelle Marche per le elezioni comunali 2025 a Osimo e Sant’Elpidio a Mare: i dati in diretta - Osimo, 25 maggio 2025 - Sono due i Comuni delle Marche al voto oggi, domenica 25, e domani, lunedì 26 maggio.

ELEZIONI REGIONALI, ANCORA NESSUNA DATA: SULLE QUESTIONI IMPORTANTI LA SOLITA INDECISIONE DI ACQUAROLI A oggi, il Presidente della Regione Marche non ha ancora comunicato ufficialmente la data delle prossime elezioni regionali. Un Vai su Facebook

Elezioni RSU 2025, i dati. Aumenta il consenso per: Anief, UIL Scuola RUA e FLCGIL; Elezioni RSU 2025, D’Aprile: Uil Scuola Rua in crescita per la settima volta consecutiva; Elezioni Rsu 2025 settori della conoscenza: la FLC CGIL Palermo aumenta i consensi ed elegge 198 Rsu.

Covid: Ricciardi, se aumenta elezioni e scuola a rischio - Le prossime elezioni e anche la riapertura delle scuole possono "essere a rischio" "se la circolazione del virus riaumenta". Da ansa.it

Elezioni Rsu nelle scuole. A sorpresa vince Anief - MSN - Pubblicati i risultati provvisori delle elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) nelle scuole statali per il triennio 2025- msn.com scrive