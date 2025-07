red bull 64 bars live 2025 tony boy chiude la line up di roma

Red Bull 64 Bars Live andrà in scena per la sua quarta edizione a Roma, nel quartiere di Corviale, Tony Boy chiude la line up, i biglietti. Red Bull 64 Bars Live andrà in scena per la sua quarta edizione a Roma, nel quartiere di Corviale, sabato 4 ottobre 2025. Al cast del rap show targato Red Bull, dopo il recente annuncio di Fabri Fibra, si aggiunge un altro attesissimo nome: Tony Boy, che ha pubblicato quest’anno il suo Red Bull 64 Bars, prodotto da Sick Luke, poche settimane prima del suo attesissimo disco Uforia. Con lui si completa il cast già stellare composto da Fabri Fibra, che sarà tra i protagonisti dell’evento dopo la pubblicazione del suo nuovo Red Bull 64 Bars, Ele A, protagonista quest’anno del primo episodio di questa stagione, del leggendario Noyz Narcos, appena tornato su Red Bull Droppa con 64 barre attesissime, di Baby Gang, una delle voci più in vista del rap contemporaneo e Lacrim, artista francese tra i più influenti della scena urban d’oltralpe e primo ospite internazionale del format con le sue 64 barre uscite nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

