verucchio music festival 2025 con gli eugenio in via di gioia elio

Tutto pronto per l’edizione 2025 del Verucchio Music Festival con concerti di artisti di caratura nazionale e alcuni eventi gratuiti. Si avvicina sempre di piĂą la prima data della quarantunesima edizione del Verucchio Music Festival, promosso dal Comune di Verucchio con la direzione artistica curata da Ponderosa Music & Art, che come tutti gli anni avrĂ luogo nel centro storico del suggestivo borgo romagnolo, con gli appuntamenti “live” ospitati come di consueto in piazza Battaglini (sagrato Chiesa Collegiata). I biglietti. Il calendario completo. Venerdì 18 luglio ore 21:00 Quintorigo & John De Leo – “Voglio Tornare Rospo” Sabato 19 luglio ore 21:00 Elio – “Quando un musicista ride” Venerdì 25 luglio ore 21:00 The Original Blues Brothers Band ® Sabato 26 luglio ore 21:00 Eugenio in via di Gioia – “L’amore è tutto – Summer Tour 2025” Gli eventi gratuiti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

