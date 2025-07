Incidente al confine tra Lecco e Bergamo | morti marito e moglie di 67 anni

Tragico incidente mercoledì pomeriggio, 16 luglio, lungo via Roma a Monte Marenzo ( Lecco ), al confine con Cisano Bergamasco, sulla principale arteria viabilistica che collega Lecco e Bergamo. Intorno alle 16.15 un’auto, una Kia Picanto, e un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente, provocando la morte di due persone. Ancora da chiarire le cause dell’incidente. Lo scontro, molto violento, ha completamente distrutto la parte anteriore dell’auto. A perdere la vita un uomo e una donna, marito e moglie, entrambi di 67 anni, Alessandro Giovenzana e la moglie Maria Assunta Cattaneo. Stavano viaggiando verso il loro paese, Calolziocorte. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Incidente al confine tra Lecco e Bergamo: morti marito e moglie di 67 anni

Lecco, 20 maggio 2025 – Una toccata, più che uno scontro. Poi la sbandata e l' imbarcata. Andrea è stato catapultato contro il guard rail, che, come una lama, lo ha decapitato.

