Il volo finisce in tragedia | morto un base jumper sul Sass Pordoi

Un base jumper australiano di 42 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di mercoledì 16 luglio dopo essersi lanciato dalla cima del Sass Pordoi, in Val di Fassa. L’uomo, che faceva parte di una comitiva di connazionali con base in località Lupo Bianco, dove sarebbe dovuto atterrare, si è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Base-Jumper stirbt nach Sprung vom Sass Pordoi im Fassatal; Val di Fassa, base jumper muore dopo un lancio dal Sass Pordoi; Trentino, base jumper si lancia ma non si apre la vela: si schianta su una strada e muore a 42 anni.

Tragedia sul Sass Pordoi: base jumper muore dopo un lancio - La Val di Fassa è stata teatro, nella giornata di oggi, 16 luglio 2025, di un drammatico incidente che ha visto protagonista un base jumper australiano di 42 anni. gazzetta.it scrive

Tuta alare non si apre, morto base jumper di 42 anni: si è schiantato su un tornante in strada - ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi dopo essersi lanciato con una tuta alare ... Secondo leggo.it