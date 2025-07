La scorciatoia AI Mode sulla barra di ricerca del Pixel Launcher diventa opzionale

Google accoglie i back degli utenti: ora è possibile rimuovere la scorciatoia della AI Mode dalla barra di ricerca del Pixel Launcher. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - La scorciatoia “AI Mode” sulla barra di ricerca del Pixel Launcher diventa opzionale

In questa notizia si parla di: scorciatoia - mode - barra - ricerca

Il widget Ricerca di Google guadagna la scorciatoia per la AI Mode - Google ha aggiunto "AI Mode" tra le scorciatoie del widget Ricerca e lavora all'interfaccia utente di questa funzionalità IA.

AI Mode sempre più a portata di mano con la nuova scorciatoia - Sembra che Google stia lavorando ad una nuova scorciatoia per rendere la AI Mode più accessibile, diamo insieme un'occhiata alla novità L'articolo AI Mode sempre più a portata di mano con la nuova scorciatoia proviene da TuttoAndroid.

La scorciatoia di AI Mode arriva anche sul Web - Dopo essere stata implementata su Android e iOS, la nuova scorciatoia per la Google AI Mode è sbarcata anche nella ricerca sul Web L'articolo La scorciatoia di AI Mode arriva anche sul Web proviene da TuttoAndroid.

La scorciatoia “AI Mode” sulla barra di ricerca del Pixel Launcher diventa opzionale; Google sta testando su Chrome una nuova barra di ricerca dedicata all’AI Mode; Google Chrome per Android testa scorciatoia per l’AI Mode.

Google sta testando su Chrome una nuova barra di ricerca dedicata all’AI Mode - La nuova barra di ricerca dedicata alla funzione AI Mode potrebbe arrivare in Italia. Segnala msn.com

Google Chrome per Android si prepara ad accogliere una scorciatoia per la AI Mode - Una nuova scorciatoia per la AI Mode comincia a fare la sua comparsa all'interno di Google Chrome per Android. Secondo tuttoandroid.net