Atalanta, si presenta la coppia portieri Sportiello – Carnesecchi: un record importante all’insegna della tradizione L’Atalanta avrà come coppia portieri il duo Carnesecchi-Sportiello: entrambi provenienti dal vivaio nerazzurro. Un grande riconoscimento, ma dall’altra parte anche una nuova pagina di storia riscritta e soprattutto di marca sempre più orobica. Evento che non accadeva dalla stagione 20132014 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - La coppia Carnesecchi-Sportiello scrive un record importante nella storia dell’Atalanta. Le ultime

