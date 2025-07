Colle | diritto al lavoro irrinunciabile

20.00 "Da oltre un secolo, le lotte del movimento sindacale hanno concorso a plasmare il modello sociale europeo, riferimento per i diritti di tutti i lavoratori nel mondo. L'effettivitĂ del diritto al lavoro e alla retribuzione necessaria per un'esistenza libera e dignitosa sono state ragione e motore di progresso, coesione, di libertĂ , di civiltĂ .Sono obiettivi irrinunciabili". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Mattarella, nel messaggio per il XX Congresso Confederale della Cisl. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

L’altra faccia del 1° Maggio: il diritto al lavoro negato ai giovani con disabilità - Mentre l’Italia celebra il Primo Maggio, FISH denuncia ancora una volta la negazione sistematica del diritto al lavoro  per migliaia di persone con disabilità .

Calderone “La sicurezza sul lavoro è un diritto fondamentale” - ROMA (ITALPRESS) – “Oggi celebriamo la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Un’occasione per fermarsi a riflettere e continuare ad agire per attuare un diritto fondamentale, che è una responsabilità condivisa tra istituzioni, imprese, lavoratori e parti sociali.

Lavoro sicuro per il diritto alla casa, la sensibilizzazione di Nidil e Sunia Cgil - I sindacati Nidil Cgil Reggio Calabria e Sunia Cgil Calabria hanno organizzato un'iniziativa di volantinaggio presso la sede cittadina Aterp per parlare di lavoro sicuro per il diritto alla casa I rappresentanti sindacali si sono rivolti a inquilini e assegnatari ed è stata l'occasione per.

Diritto al #lavoro irrinunciabile

Oggi sono stata con i lavoratori di Leonardo di Pomigliano d'Arco. Servono garanzie sulle sorti dello stabilimento e servono ora. Non è solo lavoro e sviluppo, è patrimonio tecnologico e possibilità per il nostro territorio e per tutto il Sud. I lavoratori hanno sempr Vai su Facebook

