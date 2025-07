Festa del ciclismo domenica prossima a Ponticino con la Pieri Aligi.

Arezzo, 16 luglio 2025 – , che prevede ben tre corse. Esordienti primo anno, Esordienti secondo anno e Allievi. L'organizzazione ovviamente è del Pedale Toscano Ponticino, storica società a livello giovanile che proprio in questo 2025 compie 60 anni. Si ricorda nell'occasione Pieri Aligi, direttore sportivo del club per diversi anni e purtroppo scomparso troppo presto. In palio anche il memoriale Ottavio Cincinelli. Al momento ci sono 59 Esordienti del primo anno iscritti, partenza alle 9,30, 73 del secondo, via previsto alle 11,30 e 84 Allievi con la partenza che verrà data nel pomeriggio, alle 15,30. 🔗 Leggi su Lanazione.it

