Trump | Caso Epstein è vicenda noiosa non capisco interesse Pubblicheremo tutti file credibili

(Agenzia Vista) Usa, 16 luglio 2025 “Non riesco a spiegarmi come la vicenda di Jeffrey Epstein possa interessare qualcuno. È davvero noiosa. È morto da molto tempo e non è mai stato una figura di rilievo nella vita. Su questa storia viaggiano molte fake news di persone cattive. Si parla di cose che non esistono, incredibili. Comunque, ritengo che tutti i file credibili debbano essere pubblicati. Se sono così interessati a questa storia, avranno i loro file". Così Donald Trump parlando con i crosisti del caso Epstein. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump: Caso Epstein è vicenda noiosa, non capisco interesse. Pubblicheremo tutti file credibili

