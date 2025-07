Il Main Stage del Tomorrowland è andato a fuoco distrutto il palco del maxi-festival di musica elettronica in Belgio

Venerdì doveva iniziare Tomorrowland, questa sera è scoppiato un incendio nell’area principale, il main stage sembrerebbe essere, stando alle prime informazioni, quasi completamente in fiamme. Non si conoscono le cause del rogo, che secondo la polizia si sta propagando rapidamente. Dei video che circolano sui social mostrano fumo denso e fiamme che partono dal lato sinistro, con forti esplosioni. Fonti affermano che potrebbe essersi verificato un problema durante il collaudo dei cannoni pirotecnici, ma né l’organizzazione né i servizi di emergenza hanno ancora confermato questa informazione. L’incendio è stato accompagnato da una grande quantità di fumo, visibile da lontano, e c’è un vento piuttosto forte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il Main Stage del Tomorrowland è andato a fuoco, distrutto il palco del maxi-festival di musica elettronica in Belgio

