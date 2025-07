Mida annuncia il nuovo singolo Bad Boys Don’t Cry feat VillaBanks

Bad boys don’t cry è il nuovo singolo di Mida, disponibile in presave, e che include la collaborazione con il rapper VillaBanks. È disponibile a partire da venerdì 18 luglio Bad boys don’t cry ( in licenza esclusiva M.A.S.T.Believe), il nuovo singolo di Mida. Il brano, disponibile in presave, include la collaborazione con il rapper VillaBanks. Il brano si apre con una chitarra che richiama le sonorità del flamenco, per poi entrare in una strofa molto ritmata con dei synth decisi e incalzanti. Un pezzo energico e coinvolgente, in cui Mida racconta di una relazione turbolenta, fatta di litigi e di gelosia, e rievoca al tempo stesso un contesto notturno fatto di danze e di lacrime. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

