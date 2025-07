Juve Primavera l’elenco di tutti i bianconeri che hanno iniziato il raduno con Padoin | tanto talento e una rosa lunghissima

Juve Primavera, l’elenco di tutti i bianconeri che hanno iniziato il raduno con Padoin: i nomi dei protagonisti della prossima stagione. È ufficialmente iniziata la nuova stagione per la Juve Primavera allenata da Simone Padoin, con il raduno che ha visto la partecipazione di tanti giovani talenti. La rosa, seppur composta da diversi volti già conosciuti, vedrà alcuni cambiamenti durante il corso della stagione, con prestiti e cessioni che rimodelleranno il gruppo in vista dei tanti impegni che attendono la squadra. Padoin, con il suo approccio tecnico e tattico, ha l’opportunità di lavorare su un roster molto variegato, con giovani di grande prospettiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Primavera, l’elenco di tutti i bianconeri che hanno iniziato il raduno con Padoin: tanto talento e una rosa lunghissima

In questa notizia si parla di: raduno - primavera - padoin - juve

Roma Primavera, oggi il raduno: Guidi di nuovo in panchina per lo scudetto che manca - È tempo di tornare a correre. Dopo settimane di attesa, la Roma Primavera si raduna oggi a Trigoria, dando ufficialmente il via alla nuova stagione sportiva.

Damien #Comolli ha sciolto le riserve: il nuovo direttore tecnico della #Juventus è François #Modesto. L’ex Monza sarà il primo riferimento per Igor Tudor e la squadra già dal raduno del 24 luglio. Più avanti il nuovo ds. #GiovanniAlbanese Vai su Facebook

Comunicato ufficiale Juventus: ALLENATORE ESONERATO a poche ore dal ritiro | Già scelto il sostituto; Juventus, i classe 2008 al raduno della Primavera di Simone Padoin; Primavera: Juventus-Torino, ecco le formazioni.

Padoin, alla Juve inizia l'era del talismano: ecco la sua Primavera - Bianconeri a lavoro a Vinovo per preparare la nuova stagione dopo il cambio in panchina con l'addio di Magnanelli ... tuttosport.com scrive

Juve Primavera, iniziata la nuova stagione agli ordini di Padoin: la GALLERY della prima giornata di lavoro - Juve Primavera, iniziata la nuova stagione agli ordini di Padoin: tutte le FOTO del primo giorno di lavoro a Vinovo La stagione 2025/26 della Juve Primavera è ufficialmente iniziata. Da juventusnews24.com