Auto travolta da tir sull’A1 morta anche la bimba di 4 anni Unica sopravvissuta la madre ancora in gravi condizioni

Non ce l’ha fatta la bambina di 4 anni che ieri, mentre era in auto insieme ad alcuni familiari, è stata coinvolta nel violentissimo incidente stradale nella galleria di Base dell’A1 a Barberino del Mugello, del Fiorentino. Dopo più di 24 ore in terapia intensiva, i medici dell’ospedale pediatrico Meyer hanno accertato la morte cerebrale della piccola e ne hanno dichiarato il decesso per le conseguenze dei traumi riportati. Nello scontro sono morti anche i nonni e la zia materna della bambina, mentre la madre è tuttora ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Careggi. La dinamica dell’incidente e i punti ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Open.online

