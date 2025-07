E' morta anche la piccola Summer ferita ieri nell' incidente sulla A1 | in gravi condizioni la madre Il bilancio sale a 4 vittime

Si è aggravato ulteriormente il bilancio dell’incidente stradale accaduto ieri in A1 a Barberino del Mugello che ha distrutto una famiglia di Gravellona Toce, in provincia del Verbano Cusio Ossola. E’ morta all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove era ricoverata in condizioni gravissime, Summer, la bimba di 4 anni che viaggiava con i nonni, la zia e la mamma a bordo della Fiat Panda travolta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

