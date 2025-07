Reduce dalla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, Vybes torna con il nuovo singolo dal titolo Come ti gira. Vybes, dopo mesi di attesa torna il 18 luglio sulle scene con Come ti gira ( Artist First ), un brano disilluso e crudo che, sotto una superficie apparentemente estiva, racconta il malessere personale e sociale di una generazione in crisi, tra apatia, ironia e consapevolezza globale. Ispirato a maestri come Fabri Fibra e Caparezza, noti per trasformare slogan leggeri in messaggi profondi, il pezzo riflette sulla pressione — soprattutto d’estate — di doversi mostrare sempre felici e spensierati, anche quando fuori (e dentro) tutto racconta un’altra storia. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Vybes torna sulle scene con il singolo Come ti gira