Bansky:Trittico venduto per 2.4 milioni di euro (Di lunedì 3 agosto 2020) E' stato venduto per 2.4 milioni di euro il Trittico dal profondo significato politico di Bansky. Il riavato andrà in beneficenza. Leggi su periodicodaily

Bansky Trittico Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bansky Trittico