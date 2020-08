Autostrade, De Micheli: “Mercoledì definiamo gli aspetti tecnici dell’accordo con Aspi ma non ci sarà la firma. C’è difficoltà giuridica” (Di lunedì 3 agosto 2020) “Noi mercoledì definiremo gli aspetti tecnici. La firma non credo che sarà mercoledì”. La ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli ha ufficializzato così l’ulteriore allungamento della tabella di marcia per arrivare alla firma dell’atteso accordo negoziale tra la concessionaria Autostrade per l’Italia e il governo. Ovvero l’accordo che definirà l’ingresso di Cassa depositi e prestiti e l’uscita di Atlantia – dunque della famiglia Benetton – da Aspi. Venerdì scorso il ministero aveva fatto sapere che il giorno buono per l’intesa sarebbe stato mercoledì 5 agosto. Ma non tutti i nodi erano sciolti, visto che alcuni elementi del Piano economico ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade Micheli Autostrade, De Micheli: “Mercoledì definiamo gli aspetti tecnici dell’accordo con Aspi ma non ci… Il Fatto Quotidiano Trasporti, De Micheli: "Mercoledì non prevista firma memorandum per ASPI"

(Teleborsa) - Mercoledì non ci sarà la firma sul memorandum con Atlantia per la cessione delle quote di Aspi, ma una riunione per definire aspetti tecnici, alla luce della complessità degli aspetti gi ...

Nuovo ponte di Genova, ultime notizie. De Micheli: «Proteggere le persone che si muovono»

Cozzi parla dell'indagine sul crollo del Morandi e del coinvolgimento di Autostrade: «Mi sono occupato di diversi disastri che hanno coinvolto opere umane ed è sempre arduo ipotizzare che sia un caso.

