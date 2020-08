Atalanta, Gasperini: “Come sta Ilicic? Josip è circondato da tanto affetto” (Di lunedì 3 agosto 2020) “Come sta Ilicic? Josip è circondato da tanto affetto, sono quelle situazioni che possono capitare quando meno te lo aspetti, probabilmente a chiunque e proprio per questo siamo tutti in aiuto suo perchè esca da questo e torni ad essere il giocatore che era prima”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore dell’Atalanta Gian Pero Gasperini sulle condizioni di Josip Iličić. “Per questa Champions è difficile perchè il giocatore è fermo da tanto tempo e sarà difficile ma sarebbe già bello per la prossima stagione“, ha detto a Radio Anch’Io Sport su Raio Rai. “La sua assenza ci ha tolto molto, per la qualità del giocatore e perchè in ... Leggi su calcioweb.eu

PSG24hours : RT @CronacheTweet: Le parole di #Gasperini su #ChampionsLeague, #SerieA, #Psg, #Conte - PSG24hours : RT @sportface2016: #Atalanta, #Gasperini: 'Quarti col #Psg traguardo enorme, abbiamo qualche chance' - CalcioWeb : #Atalanta, #Gasperini: 'Come sta #Ilicic? Josip è circondato da tanto affetto' - - gnomini : RT @TuttoMercatoWeb: Atalanta, Gasperini: 'Col PSG avremo una chance. Nostro target ora è diverso, puntiamo in alto' - Fantacalcio : Atalanta, Gasperini vicino a Ilicic: 'Spero di averlo l'anno prossimo' -