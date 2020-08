Ascopiave, in I semestre più ricavi ma utile in calo (Di lunedì 3 agosto 2020) (Teleborsa) – Approvati dal Consiglio di amministrazione di Ascopiave, multiutility di Pieve di Soligo i risultati del primo semestre 2020 che vedono un margine operativo lordo a 29,6 milioni di euro (18,8 milioni nel primo semestre 2019), un risultato operativo a 12,9 milioni di euro (7,7 milioni nel primo semestre 2019) e un utile netto consolidato pari a 21,2 milioni. Un dato, quest’ultimo, che segna una diminuzione di 13 milioni rispetto ai 34,2 del primo semestre 2019. Tale variazione – spiega Ascopiave in una nota – “e` spiegata principalmente, oltre che dal venir meno di componenti di reddito di natura non ricorrente, che hanno influenzato positivamente il risultato del primo semestre 2019 per 5,9 milioni di euro, ... Leggi su quifinanza

