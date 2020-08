Anna Tatangelo splendida col pancione | Lo scatto in dolce attesa (Di lunedì 3 agosto 2020) Anna Tatangelo sta continuando ad andare avanti con la sua vita, concentrandosi sul suo lavoro e sulle nuove sfide professionali che la attendono, cercando di lasciarsi alle spalle la sua relazione finita con Gigi D’Alessio, di cui ancora non si conoscono bene i dettagli. Sebbene entrambi gli artisti appaiano molto sereni nelle loro nuove vite, rimane il mistero … L'articolo Anna Tatangelo splendida col pancione Lo scatto in dolce attesa proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

trash_italiano : È il momento giusto per una canzone di Anna Tatangelo. #TemptationIsland - RADIOEFFEITALIA : Anna Tatangelo - Occhio Per Occhio - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Anna Tatangelo - Gocce di cristallo - radiofmfaleria : GIGI D'ALESSIO & ANNA TATANGELO - UN NUOVO BACIO - GammaStereoRoma : Anna Tatangelo - Anna Verrà -