Amrabat: “Grazie Hellas, adesso grandi cose con la Fiorentina” (Di martedì 4 agosto 2020) Archiviata la stagione all’Hellas Verona, Sofyan Amrabat saluta gli scaligeri e guarda al futuro. Il futuro del 23enne marocchino è a Firenze, con la maglia della Fiorentina. L’orami quasi ex centrocampista del Verona, sui social ha salutato il suo vecchio club aspettando la nuova avventura con i Viola: “Grazie Hellas Verona! In attesa della nuova stagione con la Fiorentina per fare grandi cose insieme!”. View this post on Instagram Grazie @Hellasveronafc ! Looking forward to the new season with @acffiorentina to do great things together! A post shared by Sofyan Amrabat (@sofyanAmrabat) on Aug 3, 2020 at 1:56am PDT Foto: profilo instagram Verona L'articolo Amrabat: ... Leggi su alfredopedulla

HellasVeronaFC : ABBIAMO UN VINCITORE ?? Con 37 punti, #Amrabat VINCE il #CuoreGialloblù della stagione 2019/20. Classe, qualità ma… - clikservernet : Amrabat: “Grazie Hellas, adesso grandi cose con la Fiorentina” - violanews : Amrabat, testa al futuro: 'Grazie Verona, adesso voglio fare grandi cose con la Fiorentina' -… - GallettaClaudio : Grazie irrati. Espulso amrabat che sconterà la squalifica con la maglia della Fiorentina ?????? - HellasLive : #HellasVerona, #Amrabat: “Grazie all’esercito dell’Hellas. Siete ineguagliabili. Già lo so che mi mancherete. Non v… -

Ultime Notizie dalla rete : Amrabat “Grazie