Adele, la cantante è irriconoscibile: 44 kg in meno e chioma biondissima (Di lunedì 3 agosto 2020) Adele, la chioma biondissima e i 44 kg in meno sorprendono i fan, la foto diventa virale e la cantante è irriconoscibile.Adele dopo la fine del matrimonio con Simone Joneck ha stravolto la sua vita, da diversi anni la cantante aveva problemi di peso e dopo la gravidanza la sua situazione era peso era peggiorata. Tuttavia negli ultimi mesi la cantante aveva stupito tutto mostrando la sua nuova forma fisica, rivelando poi al Daily Mail di aver perso la bellezza di 44 kg.Stando alle prime indiscrezioni sull’argomento, Adele si sarebbe affidata alla dieta sit, ovvero la dieta del gene magro: un regime alimentare che si basa sulla scoperta fatta da due nutrizionisti inglesi in merito a un ... Leggi su chenews

maxencexfvl : @queenalicee_ Adele la cantante hahah - Tina_Olivadoti : RT @VanityFairIt: In un recente selfie Adele è più irriconoscibile che mai: magra, capelli ricci, biondi e lunghi come la cantante e amica… - VanityFairIt : In un recente selfie Adele è più irriconoscibile che mai: magra, capelli ricci, biondi e lunghi come la cantante e… - Lokiseyes : RT @Aniyuu198: RAGA MA IO MICA AVEVO CAPITO CHE ERA ADELE LA CANTANTE AIUT - FBusbani : RT @carlasignorile: ????La cantante #Adele pubblica una nuova foto (con omaggio a #Beyonce) mostrando una linea perfetta e capelli ricci (qua… -