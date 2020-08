Se*so con alunna 16enne: messaggi e relazioni proibite, professoressa arrestata (Di domenica 2 agosto 2020) Avrebbe avuto ripetuti rapporti sessuali con una sua allieva sedicenne, convincendola anche a trascorrere una vacanza con lei: arrestata professoressa di 63 anni. Aveva una tale capacità di plagio e di seduzione, da riuscire a convincere la sua alunna che quello che stavano facendo era bellissimo e ‘naturale’. Le aveva addirittura scritto di lasciare la famiglia per andare a vivere con lei. Lei è una professoressa di 63 anni, l’allieva di anni ne aveva 16. Oggi la ragazza ne ha 17: la sua professoressa di italiano, l’anno scorso, le ha messo gli occhi addosso. L’ha avvicinata lentamente, con complimenti e messaggi più o meno espliciti. E la minorenne si è lasciata lusingare con l’ingenuità ma anche ... Leggi su chenews

Anche a causa delle condizioni favorevoli del mare, non si fermano gli sbarchi di migranti a Lampedusa dove sono arrivati sulla terraferma due barchini autonomi con dodici e otto migranti. Incessante ...

Si mantengono bassi i contagi sul territorio riminese. La Regione ha comunicato 3 nuove positività per la provincia: si tratta di 2 pazienti di sesso maschile e di 1 di sesso femminile, tutti diagnost ...

