SBK Jerez, Gara-2 SSP600: Locatelli vince in solitaria (Di domenica 2 agosto 2020) Dopo aver dominato Gara-1 di ieri, Locatelli si porta a casa anche la seconda Gara davanti a Cluzel e Mahias. Oettl chiude quarto davanti a De Rosa che ha rimontato dopo una partenza non felice e dopo ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

SkySportMotoGP : Tutti i risultati della Superpole Race della #WorldSBK #SkyMotori #ESPWorldSBK - Motorsport_IT : #WSBK | SBK, Jerez, Gara 2: Redding trionfa nella doppietta #Ducati - wildboyz27gp : RT @gponedotcom: Furie Rosse in Gara 2 a Jerez: 1° Redding, 2° Davies, solo 6° Rea: È doppietta Ducati con Scott che porta al trionfo la V4… - LiveGPit : SBK | JEREZ 2020, GARA-2 E SPRC: REA SULLO SPRINT, REDDING SUL LUNGO. MA CHE RINALDI! di @TheRealDB88 leggi su… - M_R53 : RT @TuttoMotoriWeb: Superbike Jerez, classifica Gara 2: doppietta Ducati, Rea lontano. Bravi Rinaldi e Melandri ?? -

Ultime Notizie dalla rete : SBK Jerez

Il debuttante italiano continua a vincere anche nel Round Pirelli di Spagna. La seconda gara del Campionato del Mondo FIM Supersport regala ancora tante emozioni con il terzo successo di Andrea Locate ...14:00 Pronti, partenza , via! Scatta Gara 2 a Jerez per la Superbike! 13:58 Partiti per il warmup lap! 13:55 5 minuti al via di Gara 2. Ricordiamo che la griglia di partenza si basa sui risultati dell ...