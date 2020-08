Puglia: 4639 positivi a test corona virus, incremento di otto rispetto a ieri Dati diffusi dalla Regione (Di domenica 2 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 2 agosto 2020 in Puglia, sono stati registrati 1473 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 8 casi positivi: 1 in provincia Brindisi; 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce NON sono registrati decessi Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 243.309 test. 3967 sono i pazienti guariti. 120 sono i casi attualmente ... Leggi su noinotizie

