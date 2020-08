Milan, l’addio di Bonaventura è commovente: in ginocchio sul prato di un San Siro deserto [VIDEO] (Di domenica 2 agosto 2020) Ha servito l’assist a Castillejo per il 3-0 finale sul Cagliari, probabilmente l’ultimo passaggio illuminante con la maglia rossonera. Dopo 6 anni, Giacomo Bonaventura si appresta a lasciare il Milan alla scadenza del suo contratto che, salvo cambiamenti dell’ultima ora, non sarà rinnovato. Al termine della partita di ieri sera, Bonaventura è tornato in campo da solo, in mezzo al silenzio di un San Siro deserto. ‘Jack’ si è inginocchiato al centro del campo da gioco e ha versato qualche lacrima, segno di un addio ad una maglia con la quale ha provato forti emozioni. #Bonaventura @giacomobona Thank you BONA and goodbye 🥺💔 pic.twitter.com/iznoAINBtd — عمار بن ... Leggi su sportfair

DiMarzio : #Milan, l'ultima partita di Jack #Bonaventura in rossonero si conclude con momento intimo e commovente - a99904573 : RT @DiMarzio: #Milan, l'ultima partita di Jack #Bonaventura in rossonero si conclude con momento intimo e commovente - grazioli_gianni : RT @DiMarzio: #Milan, l'ultima partita di Jack #Bonaventura in rossonero si conclude con momento intimo e commovente - FrancescoMenegh : RT @DiMarzio: #Milan, l'ultima partita di Jack #Bonaventura in rossonero si conclude con momento intimo e commovente - GolDiTacco : L'addio commosso al #Milan di Jack #Bonaventura #SerieA #MilanCagliari #Bonaventura Jack “Frusciante” Bonaventura… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan l’addio Covid, l’audio inedito sulla zona Rossa. Fontana e Gallera dissero a Speranza: «Decidete voi se chiudere» Corriere della Sera