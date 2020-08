Maltempo Veneto: 180 interventi dei vigili del fuoco, alberi caduti (Di domenica 2 agosto 2020) Sono oltre 180 gli interventi dei vigili del fuoco per il forte Maltempo che ha interessato diverse province del Veneto la notte scorsa. Particolarmente interessate dalla perturbazione atmosferica le province di Verona, Vicenza, Belluno Treviso. Non si hanno notizie di persone rimaste coinvolte o ferite. VERONA: oltre 70 interventi a fronte di circa 180 chiamate alla sala operativa del 115 per il nubifragio che ha interessato Verona e provincia. interventi di soccorso per rimozione ostacoli alla circolazione, allagamenti, taglio rami e piante pericolanti. Operazioni tuttora in corso. Comuni interessati: Verona, Pescantina, Albaredo d’Adige, San Giovanni Lupatoto, Negrar, Legnago, San Pietro in Cariano, Villafranca di Verona, Castelnuovo del Garda, ... Leggi su meteoweb.eu

magicaGrmente22 : Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento, con estensione d… - BLturismo : RT @vvfveneto: #2agosto, oltre 180 gli interventi dei #vigilidelfuoco per il forte maltempo che ha interessato diverse province del #Veneto… - Bellunopress : Maltempo. Oltre 180 interventi dei vigili del fuoco nel Veneto. 30 interventi in provincia di Belluno… - streghina62 : RT @vvfveneto: #2agosto, oltre 180 gli interventi dei #vigilidelfuoco per il forte maltempo che ha interessato diverse province del #Veneto… - vvfveneto : #2agosto, oltre 180 gli interventi dei #vigilidelfuoco per il forte maltempo che ha interessato diverse province de… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Veneto Veneto flagellato da vento e pioggia, 180 interventi dei pompieri per allagamenti, alberi... Il Gazzettino Maltempo in 9 regioni, allerta meteo a Milano. Alessandria, case scoperchiate e volano i tetti

Maltempo, dopo il caldo africano è allerta arancione in Lombardia e allerta gialla in otto regioni, con una grandinata che in Campania ha già distrutto i campi con pesanti danni a ulivi, ortaggi, frut ...

Maltempo nel trevigiano, paura per un bambino che resta imprigionato nell'auto in mezzo all'acqua

TREVISO. Il Triveneto è stato flagellato dal maltempo in queste ore. Sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco in queste ore a causa delle intense perturbazioni che sono transitate sui te ...

Maltempo, dopo il caldo africano è allerta arancione in Lombardia e allerta gialla in otto regioni, con una grandinata che in Campania ha già distrutto i campi con pesanti danni a ulivi, ortaggi, frut ...TREVISO. Il Triveneto è stato flagellato dal maltempo in queste ore. Sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco in queste ore a causa delle intense perturbazioni che sono transitate sui te ...