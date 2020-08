L'Inter batte l'Atalanta ed è seconda, la Juve perde contro la Roma (Di domenica 2 agosto 2020) In attesa di sapere chi sarà la terza squadra a retrocedere in Serie B, si è conclusa gran parte dell’ultima giornata di campionato di Serie A. La Juve, campione d’Italia, stacca la spina e perde... Leggi su feedpress.me

Inter : ???? | DANILOOOOOOOOOOOO!!!! 11' - Biraghi mette a centro area dove #DAmbrosio col sinistro anticipa tutti e batte M… - SerieA : Un gol per tempo: @Inter batte @sscnapoli 2-0, firme di @ddambrosio e Lautaro Martinez. ?? #InterNapoli #SerieATIM… - laziopress : - pasqualinipatri : - Step_Anto_Inter : Ti dai nerazzurri, che chiudono il campionato al secondo posto con 82 punti: “Conte batte Gasperini e chiude a -1 d… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter batte

Finisce la Serie A, l'Inter batte l'Atalanta e si prende il secondo posto in classifica, poi il terremoto. Antonio Conte, infatti, spara ad alzo zero contro la società nerazzurra, mettendo in dubbio l ...Il ds dell’Inter, Marotta, ha parlato nel post-partita contro l’Atalanta: “E’ stato un anno difficile. Abbiamo battuto tanti record, come la miglior difesa, più alto numero di vittorie in trasferta. S ...