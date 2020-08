Governo in barca sui migranti, che teatrino tra Pd e M5s. E Salvini inchioda Conte: è ricominciata la pacchia (Di domenica 2 agosto 2020) Altro che dialogo, maggioranza e opposizione se le stanno dando di santa ragione. Il match più caldo è quello dell'immigrazione, terreno storicamente fertile all'azione politica di Matteo Salvini, che infatti colpisce duro: «Grazie a Giuseppe Conte è ricominciata la pacchia». Il leader della Lega rispolvera anche i suoi vecchi cavalli di battaglia della comunicazione, mixando il tema degli sbarchi con quello del Coronavirus, sfruttando le notizie sulle fughe dai centri di accoglienza. «Dopo Latina, anche in Umbria clandestini appena arrivati dalla Sicilia sono già in fuga. Liberi di girare e potenzialmente positivi al Covid. Ditemi se è una situazione normale», tira ganci via social network. Nel suo mirino non c'è solo il presidente del Consiglio, ... Leggi su iltempo

