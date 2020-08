Francesco Facchinetti vittima di aggressione: “Lo avrei ammazzato” (Di domenica 2 agosto 2020) Francesco Facchinetti ha raccontato nelle storie Instagram di essere stato vittima di un’aggressione verbale mentre era in auto. I dettagli Brutta esperienza per Francesco Facchinetti che si è sfogato su Instagram. Il figlio del cantante della storica band musicale dei Pooh, Roby Facchinetti, ha raccontato sui social di essere stato vittima di un’aggressione verbale mentre si trovava nella sua auto, fermo al semaforo in attesa del verde. Ecco la dinamica dei fatti: un signore sui cinquant’anni, mentre era alla guida, si è accostato all’auto di Dj Francesco e, dopo aver abbassato il finestrino, gli ha sputato. La reazione di Francesco Il fumantino ... Leggi su zon

